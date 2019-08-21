Центр подготовки кадров по стандартам WorldSkills откроют в Пензе в 2021 году

ПЕНЗА, 21 августа. /ТАСС/. Центр опережающей профессиональной подготовки по стандартам WorldSkills будет открыт в Пензе в 2021 году в рамках нацпроекта "Образование". Об этом сообщил министр образования Пензенской области Александр Воронков на августовском педагогическом форуме в Пензе.

Ранее сообщалось, что центр планируется открыть в Пензе в 2020 году.

"В 2021 году мы создадим центр опережающей профессиональной подготовки. На это мы получили уже 49 млн рублей из федерального бюджета. Он станет площадкой для ускоренного обучения всех категорий граждан по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям", - отметил Воронков.

Он добавил, что в рамках нацпроекта будут модернизированы учебные мастерские в учреждениях среднего профессионального образования. "Студенты должны учиться на том же оборудовании, на котором им предстоит работать по окончании обучения. <…> В 2019 году 10 оснащенных современным оборудованием мастерских будут созданы в пензенском IT-колледже и колледже современных технологий переработки. В 2024 году в регионе будет 50 модернизированных учебных мастерских", - добавил Воронков.

На совещании по вопросу развития системы среднего профессионального образования, которое прошло в Екатеринбурге 6 марта 2018 года, президент РФ Владимир Путин поручил проработать вопрос создания в регионах центров опережающей профессиональной подготовки. Он отметил, что на базе таких центров будет проходить обучение студентов и переподготовка преподавателей, а уже работающие граждане смогут повысить свою квалификацию. По словам гендиректора союза "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) Роберта Уразова, такие центры в российских регионах должны быть объединены в единую сеть.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 года до 2024 года. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации нацпроекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.