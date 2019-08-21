В колледжах Петербурга с 1 сентября начнется обучение по 201 специальности

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 августа. /ТАСС/. Обучение по более чем 200 специальностям начнется с 1 сентября в учреждениях профессионального образования Санкт-Петербурга. Об этом на заседании Ассоциации профессиональных образовательных организаций рассказала глава городского комитета по образованию Жанна Воробьева.

"В общей сложности в учреждениях среднего профессионального образования в 2019 году с первого сентября будет открыто обучение по 201 специальности и профессии. Буквально три года назад это было 133 профессии, которым могли обучаться наши ребята", - сказала Воробьева.

Она добавила, что набор в профессиональные образовательные учреждения в 2019 году производился с учетом предложений работодателей - такое поручение давал ранее врио губернатора Александр Беглов. "Было пожелание о том, чтобы развернуть работу с работодателями и производить набор не от количества положенных групп, а от количества заказанных мест по конкретным специальностям, которые будут необходимы предприятиям через два-три года, когда наши ребята заканчивают образование", - сказала глава комитета.

Беглов, принявший участие в заседании Ассоциации профессиональных образовательных организаций после посещения Индустриально-судостроительного лицея и Морского технического колледжа имени адмирала Д. Н. Сенявина, отметил, что город заинтересован в молодых профессиональных кадрах. "На сегодняшний день не только наша промышленность, но и другие городские предприятия и организации требуют вливания новых молодых кадров. <…> Нам нужно омолаживать кадры, учить их, потому что у нас высокотехнологичные предприятия, которые требуют высокотехнологичные квалифицированные рабочие кадры". Он акцентировал внимание на том, что стремиться нужно к трудоустройству 99% выпускников петербургских профессиональных образовательных учреждений, и добавил, что заинтересованность в молодых специалистах у городских предприятий большая.

В системе среднего профессионального образования Санкт-Петербурга действуют 76 учреждений, относящихся к шести ведомствам. В ведении комитета по образованию находятся 49 учреждений, которые в своем составе объединили по кластерному принципу 112 ранее действующих колледжей. В 2019 году в профессиональных образовательных учреждениях приступят к освоению профессии и специальности более 17 тыс. человек.