Власти Петербурга выделят новый участок под строительство храма около парка Малиновка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 августа. /ТАСС/. Правительство Санкт-Петербурга выделит новый земельный участок под строительство православного храма поблизости от парка Малиновка, в котором ранее планировалось его возвести, сообщил журналистам настоятель храма Святой Равноапостольной Марии Магдалины протоиерей Петр Мухин.

"Существует договоренность между правительством Санкт-Петербурга и приходом о решении данного вопроса в пользу выделения земельного участка, находящегося поблизости от парка Малиновка, не обремененного никакими обязанностями парковых зеленых насаждений. Сейчас этот участок находится в работе и готовится к тому, чтобы разместить на нем православный храм. <…> Ведутся переговоры технического характера", - сказал он.

Несколько лет назад участок парка "Малиновка" отвели под строительство православного храма, однако жители выступили против инициативы и неоднократно требовали сохранить зеленую зону. В 2019 году городская администрация отменила проект, но горожане высказывали опасения, что идея застройки парка может появиться в будущем.

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов 19 августа внес в Законодательное собрание проект изменений в городской закон о зеленых насаждениях, которые позволят защитить от застройки парк "Малиновка". Законопроект также предусматривает увеличение площади парка.

В среду в пруды парка запустили 1,5 тыс. амуров, карасей и карпов. Там также установят новые скамейки. На территории общественного пространства площадью более 14 га расположены пруды, небольшая церковь Покрова Пресвятой Богородицы с часовней, теннисный клуб и торгово-развлекательный центр "Июнь".