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Пермские власти изменят норматив по доходам при начислении пособий многодетным семьям

По данным правительства региона, размер пособия при этом не изменится

ТАСС, 21 августа. Губернатор Пермского края Максим Решетников поручил в среду правительству региона пересмотреть требования к уровню дохода многодетных семей, которые имеют право на получение поддержки из бюджета.

Сейчас на получение таких пособий могут претендовать лишь те семья, чей доход в перерасчете на каждого члена семья не превышает размер прожиточного минимума. По словам главы региона, из-за этого в 2019 году только треть многодетных семей Прикамья получили выплаты на третьего и последующего ребенка, хотя средства из краевого и федерального бюджета были предусмотрены в полном объеме.

"Давайте установим новый порог, который будет исчисляться в два прожиточных минимума", - сказал Решетников, обращаясь на заседании к региональному кабмину.

Он поручил профильным министерствам пересчитать порог выплат для всех семей, которые подпадают под новую норму, и своевременно проинформировать их о новом подходе. "Думаю, будет справедливо, если нововведения мы применим с 1 января 2019 года. Необходимо пересчитать все выплаты с начала этого года", - отметил губернатор.

По данным правительства региона, размер пособия при этом не изменится, он рассчитывается исходя из данных второго квартала 2018 года и составляет 10289 рублей. Выплачивается пособие третьему и последующим детям, родившимся в 2019 году.

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