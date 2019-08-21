Российские военные раздали в Сирии 500 продовольственных наборов массой 2,5 т

ТАСС, 21 августа. Специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии передали жителям населенного пункта Карим-Каср в провинции Алеппо 2,5 т продуктов. Об этом сообщил журналистам в среду руководитель Центра генерал-майор Алексей Бакин.

"За прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон проведена одна гуманитарная акция в населенном пункте Карим-Каср провинции Алеппо. Нуждающимся жителям выдано 500 продовольственных наборов общим весом 2,5 тонны", - сказал генерал.

Бакин добавил, что продолжается возвращение беженцев в места, где те проживали до начала боевых действий. Всего, по последним данным, с территории иностранных государств на территорию Сирии вернулись 593557 человек. В места довоенного проживания вернулись 1 млн 303 тыс. внутренних переселенцев.