Две провинции в Аргентине обратились в суд из-за заморозки цен на бензин

БУЭНОС-АЙРЕС, 21 августа. /ТАСС/. Власти аргентинских провинций Рио-Негро и Неукен, в которых расположены крупные месторождения углеводородов, пытаются добиться в Верховном суде признания неконституционным президентского указа о заморозке цен на бензин. Об этом сообщил в среду телеканал Todo Noticias .

"Мы считаем, что есть различные юридические и экономические альтернативы для того, чтобы заморозить цены на бензин. Но не с помощью такой ощутимой меры, как зафиксировать обменный курс на 45,19 песо, что не имеет никакой связи с действительностью (официальный курс национальной валюты в Аргентине составляет 57 песо за $1- прим. ТАСС)", - сказал губернатор Рио-Негро Альберто Веретильнек в эфире радиостанции La Red.

Для заморозки цен глава региона предложил уменьшить налог на топливо или сократить НДС.

На прошлой неделе президент Аргентины Маурисио Макри объявил о ряде экономических мер, направленных на помощь гражданам республики, переживающей кризис. Власти страны, в частности, пообещали поднять минимальную зарплату и выплатить бонусы госслужащим. Президент также заявил, что цены на бензин будут заморожены на 90 дней.

Макри объявил об этих мерах после прошедших в воскресенье праймериз, на которых победил оппозиционный кандидат в президенты Альберто Фернандес. Результаты голосования привели к обвалу аргентинской биржи и резкому падению курса национальной валюты.