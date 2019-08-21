В канцелярии президента Финляндии рассказали, из чего состоял обед Путина и Ниинистё

ХЕЛЬСИНКИ, 21 августа. /ТАСС/. Меню рабочего обеда президентов России и Финляндии Владимира Путина и Саули Ниинистё в ресторане "Вальхалла" (Ravintola Walhalla) в крепости Свеаборг (финский вариант названия - Суоменлинна - прим. ТАСС), куда они отправились после встречи в Президентском дворце в Хельсинки, состояло из финских продуктов - рыбы и ягод. Об этом сообщила в среду канцелярия Ниинистё.

"В меню была финская озерная рыба, суп из топинамбура, утиная грудка под соусом из лисичек. На десерт были предложены свежие ягоды из летней резиденции финского лидера Культаранта и сорбет из княженики", - указала канцелярия.

Ресторан был построен в 1952 году, когда Хельсинки готовился к проведению летних Олимпийских игр. Свое название это место получило в честь секретного общества "Вальхалла", которое готовило заговор против шведского короля Густава III в 1780-х годах. Само же слово "Вальхалла" восходит к скандинавской мифологии и обозначает своего рода рай для викингов, куда герои и воины отправляются после смерти.

Согласно информации на сайте ресторана, здесь гости могут выбрать блюда из пяти меню. Среди закусок - террин из птицы и сладкий хлеб, улитки, французский суп из зеленого горошка. Главные блюда - рыба, стейк, запеченная утиная грудка с малиновым винным соусом, овощное турнедо с ячменным ризотто и шафраном. Из десертов - лимонное парфе с соусом из черной смородины, сырная тарелка.