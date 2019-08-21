Регистрацию зрителей на фестиваль "Таврида - АРТ" закрыли из-за ажиотажа

СУДАК /Республика Крым/, 21 августа. /ТАСС/. Более 45 тыс. человек подали заявки на посещение первого фестиваля творческих сообществ "Таврида - АРТ" в Крыму. Это в два раза больше, чем рассчитывали организаторы, которые приняли решение приостановить регистрацию гостей фестиваля, сообщил в среду руководитель оргкомитета, первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

"Мы когда готовили фестиваль, думали, что если в первый раз на фестиваль приедут 15-20 тыс. гостей, то будет очень круто. Сегодня в обед мы приняли решение останавливать регистрацию, потому что на тот момент зарегистрировались более 45 тыс. человек", - сказал он на церемонии открытия фестиваля.

Ранее в среду была закрыта регистрация на 23 августа, так как на фестиваль "Нашествие на Тавриде", который проходит в рамках "Таврида - АРТ", зарегистрировались более 35 тыс. человек.

О фестивале

Первый в России фестиваль творческих сообществ "Таврида - АРТ" проходит в Крыму 20-26 августа. Он соберет на одной площадке 4,5 тыс. молодых деятелей культуры из 85 регионов России и других стран, а также десятки тысяч зрителей. "Таврида - АРТ" позиционируют как "фестиваль фестивалей": за дни основной программы пройдет 834 культурных события - от театрального и литературного фестивалей до авиашоу и концертов звезд рока, рэпа и поп-музыки.

Каждый вечер на главной сцене "Тавриды - АРТ" будут проходить концерты. Так, 23 августа выступят "Ария", Вячеслав Бутусов, Найк Борзов, Гарик Сукачев и другие, а на следующий день для гостей подготовили рэп-фестиваль, среди участников которого Ternovoy, Guf, ST, Кравц, NAT, Мот. Главным концертом фестиваля станет выступление группы "Ленинград". Гостей также ждут шоу фейерверков и другие сюрпризы.

Для участников - жителей арт-квартала в возрасте 18-35 лет - работают восемь арт-кварталов: "Таврида Арт", посвященный художественному искусству, дизайну, стрит-арту, скульптуре и архитектуре, "Таврида народная" - для фольклора, промыслов, "Таврида музыка", "Таврида кино&театр", "Таврида танцы", "Таврида КВН", "Таврида лайф" для любителей здорового образа жизни, "Таврида добро" - для тех, кто помогает сохранению исторического и культурного наследия страны. Запланированы около 60 кастингов для кино и телепроектов, шоу и различных программ.

Форум молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" проводится в Крыму с 2015 года. В этом году проект расширился до формата арт-кластера и включает в себя традиционный форум (проводится с 11 мая по 5 октября) и фестиваль творческих сообществ "Таврида - АРТ" (проходит с 20 по 26 августа). Ведется капитальное строительство стационарного образовательного центра "Арт-резиденция "Таврида", которое планируется завершить в 2022 г. Организатором форума "Таврида" является автономная некоммерческая организация "Центр развития культурных инициатив".