"Дождь" впервые раскрыл доходы от рекламных контрактов с ЕС

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Телеканал "Дождь" впервые раскрыл в среду рекламные доходы по контрактам с Европейским союзом (ЕС). Об этом говорится в финансовой отчетности, размещенной на сайте канала.

Согласно опубликованным данным, доходы по рекламным контрактам с ЕС составили в марте 2019 года 1 млн 55 тыс. рублей и в июне 1 млн 37 тыс. рублей. За период с 2014-го по 2018 год доходы от аналогичных контрактов варьировались в размере от 2,9 млн до 10,7 млн рублей в год.

"Они (ЕС) заказывают нам программы "Россия - это Европа", которые продвигают европейские ценности. И мы рассказываем о разных проектах, которые ЕС реализует в России", - сообщила ТАСС генеральный директор телеканала Наталья Синдеева.

По ее словам, после отмены платной подписки многократно возросли добровольные пожертвования зрителей на деятельность телеканала. В июле сумма пожертвований составила 7,3 млн рублей, при этом за весь 2018 год зрители потратили на эти цели чуть более 2 млн рублей. "Мы открыли эфир и собираем донаты (пожертвования) от зрителей. Считаем правильным, чтобы все видели, на что мы тратим эти деньги", - сказала Синдеева, отвечая на вопрос о причинах публикации отчетности.

26 июля телеканал открыл прямой эфир для бесплатного просмотра на неопределенное время. Архив программ по-прежнему доступен только по платной подписке. Синдеева затруднилась дать ответ на вопрос, сколько времени эфир будет оставаться открытым.

"Дождь" запущен в апреле 2010 года. В 2013 году сайт телеканала перешел на режим платной подписки. Его гендиректором с момента запуска является Синдеева.