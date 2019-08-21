В ОНК сообщили, что в СИЗО Лефортово в Москве находятся порядка 30 граждан Украины

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Не менее 30 граждан Украины находятся в настоящий момент в СИЗО "Лефортово" в Москве. Об этом ТАСС сообщил в среду ответственный секретарь Общественной комиссии Москвы Иван Мельников.

"По нашим данным, сегодня в СИЗО "Лефортово" находится порядка 30 граждан Украины. Мы точно можем сказать, что среди них есть Владимир Балух, Павел Гриба, Николай Карпюк, Станислав Клых и Александр Колочено", - сказал Мельников. Ранее Адвокат Николай Полозов заявил ТАСС, что считает, что существуют косвенные свидетельства того, что пятерых осужденных в РФ граждан Украины готовят к передаче на их родину. Согласно сообщению в соцсетях активистов, организовавших передачи, в СИЗО "Лефортово" приняли продукты для Владимира Балуха, Станислава Клыха, Александра Кольченко, Павла Гриба, Николая Карпюка.

В Общественной наблюдательной комиссии Москвы ТАСС сообщили, что правозащитников не допустили к украинцам, "от которых якобы есть соответствующее письменное заявление".

Владимир Балух был осужден на четыре года и одиннадцать месяцев за незаконное хранение оружия и боеприпасов и дезорганизацию деятельности учреждений. Николай Карпюк и Станислав Клых с декабря 1994 года по январь 1995 года в составе банды на территории Чечни неоднократно принимали участие в вооруженных столкновениях с подразделениями Вооруженных сил РФ, в ходе которых были убиты не менее 30 военнослужащих и не менее 13 получили ранения различной степени тяжести. В мае 2016 года суд в Грозном признал их виновными и приговорил Карпюка к 22,5 года колонии строгого режима, Клыха - к 20 годам. Александр Кольченко был осужден на десять лет за подготовку терактов в Крыму. Павел Гриб получил шесть лет за призывы к терроризму.

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