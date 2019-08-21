День флага в регионах России отметят автопробегами, заплывами и флешмобами

ТАСС, 22 августа. День Государственного флага России отметят в четверг по всей стране. Первыми праздник встретят жители Дальнего Востока: в Якутске телебашня засияет цветами российского флага, в честь праздника в Невельском и Корсаковском районах на Сахалине пройдут восхождения на горы, в Благовещенске откроются интеллектуальные площадки и литературные гостиные.

Триколор на улицах столицы

В Москве празднование Дня Государственного флага пройдет с 22 по 25 августа и охватит более 30 городских площадок - улицы и площади, скверы и парки, в частности, проспект Академика Сахарова, парк Победы на Поклонной горе, музей-заповедник "Коломенское", Екатерининский парк, сад "Эрмитаж". Практически на всех крупных площадках в дни празднования выступят оркестры фестиваля "Спасская башня".

В городе пройдут два масштабных флешмоба: 22 августа на Поклонной горе студенты и волонтеры развернут гигантский триколор шириной 27 м и длиной 40 м, 24 августа на проспекте Академика Сахарова пройдет флешмоб "Флаг-рекордсмен" - студенты, волонтеры и представители молодежных объединений развернут полотно, составленное из 2 тыс. флагов российских регионов и общественных организаций. Полотно займет почти половину проспекта.

Центральным мероприятием праздника станет концерт, который пройдет на проспекте Академика Сахарова в субботу, 24 августа. В нем примут участие Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Валерия, Кристина Орбакайте, Владимир Кузьмин, Тимати, "Сурганова и оркестр" и другие исполнители. Гостем мероприятия станет народный артист СССР Василий Лановой, известные спортсмены, герои России и Советского Союза, испытатели, ученые, общественные деятели.

Флаг весом 100 кг в Крыму

На центральной площади Симферополя 22 августа развернут большой флаг - 28 м в длину и 16 м в ширину, вес полотнища - 100 кг. По центральным улицам пройдут авто и мотопробеги, в которых примут участие около 100 автомашин и мотоциклов.

В Адыгее в мероприятиях, посвященных Дню Российского флага, примет участие молодежь из трех регионов юга страны - Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Краснодарского края. Участники слета талантливой молодежи "Фишт-2019", станцуют вместе с жителями региона праздничный обрядовый танец "Удж", символизирующий мир и единение.

Во всероссийском детском центре "Орленок" также отметят День российского флага, более 3 тыс. детей примут участие в праздничных мероприятиях. Самым ярким из них станет акция "Флаг, покоривший полюс", сообщила ТАСС менеджер проекта "Российское движение школьников - Территория самоуправления" Дарья Гаврина.

"22 августа в Мурманск возвращаются дети, которые участвовали в экспедиции на Северный полюс. Когда они будут спускаться с трапа и растянут флаг, который побывал на Северном полюсе, мы в "Орленке" примем от них эстафету, растянем флаг, аналогичный вернувшемуся на ледоколе. Ребята, представляющие все регионы России, будут последовательно передавать его из рук в руки, начиная с самого восточного до самого западного региона страны", - рассказала Гаврина.

В Магасе около 300 юнармейцев и волонтеров в разноцветных футболках выстроятся в "живой" флаг РФ и выпустят в небо 700 воздушных шаров.

Праздничные авто и мотопробеги

По случаю праздника на улицах Москвы в четверг пройдет масштабный автопробег, в ходе которого десятки машин провезут по магистралям города бело-сине-красные флаги. Также в этот день в Москве и Петербурге пройдет акция "Россия в каждом окне", в ходе которой жители и гости этих городов смогут увидеть на фасадах домов патриотичные арт-объекты, посвященные празднику.

Автопробегом с участием ретро-автомобилей отметят День флага в Перми. Колонна машин начнет движение с площади Дружбы, а завершит - на Соборной площади, где в 17:00 будет дан старт праздничной программе. Все желающие смогут сдать нормы ГТО и принять участие в массовых тематических флешмобах.

Мотопробег "Под флагом России" состоится в Ижевске. Колонна байкеров с российским триколором проедет по главным дорогам, отремонтированным в 2019 году в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

В День флага в Курске на триумфальной арке комплекса "Курская дуга" стартует пробег инвалидов-колясочников, посвященный не только всероссийскому празднику, но и 76-летию победы советских войск в Курской битве. Участники преодолеют многокилометровый маршрут, который пройдет по местам боевой славы Северного фаса Курской дуги.

Заплывы на Урале и в Сибири

В городе Урай в Ханты-Мансийском автономном округе День флага отметят заплывом на 350 м через реку Конда, сообщила ТАСС помощник главы города Ольга Бычкова. "Цифра не случайна. Она символизирует 350-летие флага России. Не менее 15 человек впервые в истории города переплывут реку, держа одной рукой флаг страны", - пояснила она.

В Красноярске в четверг финиширует 170-километровый заплыв по Енисею, проходящий в честь Дня государственного флага. Эстафета началась в понедельник в селе Новоселово, восемь спортсменов за четыре дня преодолеют дистанцию, сменяя друг друга.

Километровый флаг и викторины

На самарской набережной длиной 5 км, которая является самой протяженной в европейской части страны, развернут флаг России длиной 1 км. Полотнище растянется от Полевого спуска до бассейна ЦСКА. Флаг весит более 450 кг, а его площадь составляет 4,5 тыс. кв. м. На набережной будут работать площадки, где пройдут мастер-классы по изготовлению сувениров с символикой триколора. После окончания флешмоба состоится праздник с участием воздушных гимнастов, барабанщиков, танцоров и уличных театров.

Активисты Оренбургской области в День флага примут участие в тематической интеллектуальной игре "РосКвиз". Вопросы будут посвящены государственной символике России, а само мероприятие станет корпоративным тренингом для молодых политиков. К празднованию Дня флага в трех точках Оренбурга присоединятся и юнармейцы. "Юнармейцы развернут флаг и споют гимн, по такому сценарию в Оренбурге пройдут три флешмоба", - уточнила Павленко.