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В Волгоградской области перезахоронят более тысячи защитников Сталинграда

Церемония пройдет на военно-мемориальном кладбище советских воинов возле села Россошка

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 августа. /ТАСС/. Более тысячи защитников Сталинграда, чьи останки были обнаружены поисковыми отрядами в ходе проведения Вахты Памяти в 2019 году, перезахоронят на военно-мемориальном кладбище в Волгограде. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

"В ходе церемонии будут погребены останки более 1 тыс. бойцов Красной армии, погибших во время Сталинградской битвы. личности более 20 из них удалось установить", - говорится в сообщении.

Церемония перезахоронения пройдет на военно-мемориальном кладбище советских воинов возле села Россошка Городищенского района Волгоградской области.

Как отметили в пресс-службе округа, в мероприятии примут участие военнослужащие, родственники погибших солдат, представители власти, регионального отделения "Поисковое движение России", отряды "Юнармии", жители города.

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