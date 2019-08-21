Первый поезд с "детскими купе" отправится с Курского вокзала в Анапу

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Первый поезд с купе для пассажиров с детьми отправится в четверг с Курского вокзала в Москве в Анапу. Об этом говорится в сообщении "Федеральной пассажирской компании".

"Детское купе" - это пилотный проект ФПК. Первые оборудованные для детей места будут доступны в купейных вагонах поезда № 109В/109С сообщением Москва - Анапа, по четыре места в каждом вагоне.

"Дизайн интерьера разработан с учетом проезда в нем маленьких пассажиров. Нижние места обеспечены специальными устройствами для защиты ребенка от падения. Чтобы разнообразить досуг детей в пути, в купе предусмотрены настольные игры и игрушки", - говорится в сообщении компании.

В рамках проекта ФПК также сотрудничает с компанией "Читай-город", которая предоставила книги для создания в поезде библиотеки детской литературы.

АО "Федеральная пассажирская компания" - дочерняя структура РЖД, занимается пассажирскими железнодорожными перевозками в дальнем следовании.