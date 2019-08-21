Краснодарская экспедиция РГО поднялась на Казбек по старейшему российскому маршруту

КРАСНОДАР, 22 августа. /ТАСС/. Экспедиция краснодарского отделения Русского географического общества (РГО) поднялась на одну из наиболее знаменитых вершин Кавказа - Казбек - по старейшему на российской стороне горы маршруту. Восхождение совершено по пути первопроходцев, покоривших вершину 130 лет назад, сообщил ТАСС руководитель экспедиции Александр Мерзликин.

"В этом году исполняется 130 лет первому восхождению на Казбек с российской стороны. Его в 1889 году совершил военный топограф Андрей Пастухов. Команда краснодарского отделения РГО в рамках экспедиции на Северный Кавказ прошла дорогой первопроходцев", - сказал Мерзликин. Он уточнил, что восхождение прошло в рамках экспедиции по Северному Кавказу, в которой участвовали восемь человек.

На сайте РГО уточняется, что Пастухов поднялся на вершину Казбека 29 июля 1889 года. В его команду входили казаки Лапкин и Потапов, а также 65-летний осетин Тепсарко Царахов. Снаряжение группы было сделано кустарно, маршрут осложнялся тем, что ледник Майли, через который нужно пройти на пути к вершине, подтаял, и по нему текли потоки воды; пришлось остановиться на ночевку на высоте 4,5 тыс. м. Не дойдя до вершины, с маршрута сошли оба казака, и Казбек покорили Пастухов с Цараховым, установив на вершине флаг на шестиметровом шесте.

Военный топограф, гляциолог, альпинист и этнограф Андрей Пастухов (1858-1899) был первым в России фотографом, сделавшим снимки гор Кавказа и высочайших его вершин Эльбруса, Казбека и Арарата. Он стал первым альпинистом, покорившим обе вершины Эльбруса, трижды поднимался на Большой Арарат, дважды - на Малый. Его статьи о малоизученных регионах Кавказа долгие годы публиковались в изданиях Русского географического общества.