В работе Instagram произошел сбой

ТАСС, 22 августа. Проблемы в работе социальной сети Instagram наблюдаются в среду в ряде стран, в том числе в России. Об этом сообщается на странице сервиса Downdetector.

"Проблемы в работе Instagram наблюдаются с 11:53 по времени Восточного побережья США (18:53 мск)", - говорится в сообщении.

Больше всего на сбои в работе социальной сети жалуются пользователи в США, Бразилии и Германии. С неполадками также столкнулись в Великобритании, Франции, Нидерландах, Италии, Австрии и Швеции. В России о сбоях чаще других сообщают пользователи в Москве.

Большая часть пользователей не может обновить ленту новостей (около 61%), 24% не могут зайти в приложение, и еще 13% испытывают трудности при просмотре Stories.