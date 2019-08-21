Первая группа школьников и студентов прилетела на ЧМ WorldSkills Kazan 2019 из ЯНАО

КАЗАНЬ, 22 августа. /ТАСС/. Группа школьников и студентов профессиональных образовательных учреждений из Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) первой прилетела в Казань для участия в чемпионате по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills в качестве посетителей. Об этом в четверг журналистам сообщила пресс-служба Министерства по делам молодежи Татарстана.

Программа "Посетитель" организована в рамках чемпионата для профориентации и популяризации рабочих профессий. В ней принимают участие более 5,5 тыс. человек из 83 регионов России.

"Сегодня прибыла первая группа из Ямало-Ненецкого автономного округа в составе 40 человек во главе с директором департамента образования автономного округа Мариной Кравец. Делегатов встретил министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов", - говорится в сообщении ведомства.

Для гостей международный выставочный центр "Казань Экспо", где проходит чемпионат, будет открыт четыре дня - с 23 по 26 августа. Ожидается, что за это время его посетят свыше 100 тыс. человек, из них более 43 тыс. в составе организованных групп. Из города до выставочного центра гостей будут доставлять автобусы и пригородный поезд Казань - Аэропорт. В дни чемпионата, открытые для посетителей, на маршруте запустят дополнительные четыре пары поездов.

По словам министра по делам молодежи Татарстана Дамира Фаттахова, благодаря программе "Посетитель" подростки со всей России смогут узнать большей о рабочих профессиях. "Каждый посетитель чемпионата получает уникальную возможность не только прикоснуться к миру рабочих профессий, но и увидеть своими глазами, как создаются предметы и механизмы, как работают привычные сервисы изнутри, как разрабатываются технологии и программы, упрощающие жизнь, а также многое другое", - сказал он.

"В Казани наша делегация уже была в мае месяце на российском этапе и мы видели, как здесь все организовано на высоком уровне, поэтому мы уверены, что мировой чемпионат пройдет так же. Здесь дети имеют возможность практиковаться на современном оборудовании. И конечно же Казань уникальный и прекрасный город", - отметила директор департамента образования автономного округа Марина Кравец.

О чемпионате

WorldSkills International - международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. Россия вступила в Worldskills в 2012 году. Мировой чемпионат WorldSkills Kazan 2019 пройдет в Казани 22-27 августа. За право проведения соревнований город соперничал с Парижем и бельгийским Шарлеруа.