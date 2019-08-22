Аэропорт Сочи принял задержанные из-за непогоды рейсы

ТАСС, 22 августа. Задержанные из-за грозового фронта самолеты прибыли в аэропорт Сочи. Несколько рейсов, которые должны были приземлиться после 22:30 (время совпадает с московским), прибыли с задержками более часа. Об этом сообщается на онлайн-табло воздушной гавани.

"Время [прибытия по расписанию - прим. ТАСС] - 22:35, рейс - С71029, авиакомпания - Сибирь А/К АО - прибыл в 01:31; время - 22:40, рейс - WZ121, авиакомпания - Ред Вингс АО - прибыл в 01:29", - сообщается на онлайн-табло аэропорта Сочи.

В среду поздно вечером над Сочи возник грозовой фронт, поэтому авиарейсы отправлялись на запасной аэродром в Краснодар. Было задержано прибытие не менее девяти рейсов.

Как следует из информационного онлайн-табло, воздушная гавань возобновила свою работу. В аэропорт Сочи на начало суток прибыли четыре авиарейса.