Синоптики сообщили, что прошедшие в Приморье дожди не вызвали новых подтоплений

ВЛАДИВОСТОК, 22 августа. /ТАСС/. Прошедшие минувшей ночью сильные дожди не привели к подтоплениям и разливам рек в Приморском крае, который на прошлой неделе пережил паводок, сообщили ТАСС в четверг в Приморском гидрометцентре.

По информации ведомства, максимальный показатель в 44 мм осадков за ночь зафиксировали в поселке Рудная Пристань в Дальнегорском районе. В Партизанске выпало 38 мм осадков, в Находке - 32 мм, во Владивостоке - 24 мм.

"Существенного ухудшения ситуации на реках края не наблюдается. Отмечавшиеся за последние сутки дожди на юго-востоке и восточном побережье вызвали подъем уровня воды до 30 см на реках Шкотовского, Партизанского, Ольгинского и Лазовского районов без разливов и затоплений. В бассейне реки Раздольной продолжается спад уровня воды", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Также продолжается спад уровня воды в нижнем течении рек Большая Уссурка и Бикин в Дальнереченском и Пожарском районах соответственно. В нижнем течении рек Малиновка (Дальнереченский район), Комиссаровка (Хасанский район) и в среднем течении Уссури наблюдается высокое стояние уровня воды, затопление пойм. На остальных реках края наблюдаются преимущественно несущественные колебания уровня воды.

Приморский край за прошедшую неделю пережил сильный паводок, вызванный продолжительными дождями. По данным МЧС, в среду в зоне подтопления оставались 146 жилых домов с населением 2156 человек, а также 663 придомовые территории. В семи районах и городских округах Приморского края действует режим чрезвычайной ситуации.