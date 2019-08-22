Уровень Амура у Хабаровска стабилизировался на опасной отметке на несколько дней

ХАБАРОВСК, 22 августа. /ТАСС/. Интенсивность подъема воды на Амуре снизилась, уровень у Хабаровска временно стабилизировался на опасной отметке, сообщили ТАСС в Дальневосточном Гидрометцентре.

"Последние дни уровень Амура у Хабаровска рос всего на несколько сантиметров в сутки. Такая интенсивность сохранится до конца недели. Уровень временно стабилизировался. Роста ждем на следующей неделе, когда подойдут дождевые паводки с других регионов", - сказал представитель Гидрометцентра.

В четверг уровень Амура у города составил 603 см, в среду - 602 см. Неблагоприятной для города считается отметка 450 см, опасной 600 см. Гидрологи сообщили, что с учетом прошедших в дальневосточных регионах дождей уровень может подняться до 650-680 см.

Как сообщили агентству в Гидрометцентре, в южных и центральных районах Хабаровского края идут дожди, вызванные циклоном из Монголии. За ночь выпало от 10 мм до 30 мм осадков, дожди сохранятся в четверг и в меньшей степени - в пятницу. В начале следующей недели погоду в регионе испортит новый западный циклон. В настоящее время дожди также идут в Еврейской АО, на части Амурской области и в Приморье.

По данным МЧС, в Хабаровском крае в результате прохождения циклонов и дождевого паводка в 38 населенных пунктах были подтоплены 27 жилых домов, 538 приусадебных участков, 334 земельных участка и около 1,8 тыс. дачных участков. Также вода была на 11 участках межпоселковых автодорог и 23 участках дорог внутри населенных пунктов. Отрезанных водой поселений нет.