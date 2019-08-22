Мэры городов Японии и Дальнего Востока обсуждают на Камчатке перспективы сотрудничества

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 августа. /ТАСС/. Встреча глав городов Сибири и Дальнего Востока России и мэров городов Японии открылась в четверг на Камчатке, сообщила пресс-служба мэрии Петропавловска-Камчатского.

"В Петропавловске-Камчатском началась XXVII встреча мэров городов Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации и мэров городов западного побережья Японии. В составе делегаций мэры Хабаровска, Благовещенска, Находки, мэры городов Ниигата и Майдзуру, представители муниципалитетов Тояма и Канадзава и других", - говорится в сообщении.

В программе встречи, которая продлится два дня, конференции, семинары, посещение предприятий и туристических объектов Петропавловска-Камчатского. Отмечается, что основные цели саммита - обмен опытом, поиск партнеров, развитие международного сотрудничества и взаимовыгодных связей между городами, включая активизацию торговли и туризма.

"Эта встреча проходит в преддверии 2020 года, когда исполнится 50 лет с момента проведения первой встречи мэров городов Сибири и Дальнего Востока и мэров городов западного побережья Японии", - приводятся в сообщении слова руководителя секретариата Ассоциации городов Дальнего Востока и Сибири по дружественным связям с городами Японии Татьяны Ивановой.

По ее словам, руководители муниципалитетов играют не последнюю роль в развитии отношений двух стран. "Неоднократно на официальных встречах на высшем уровне президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ вели речь о выработке подходов по развитию сотрудничества между государствами. Одним из результатов переговоров стал совместный меморандум о проведении в 2020-2021 годах Года российско-японских межрегиональных и побратимских обменов, в реализации мероприятий которого важная роль будет отводиться муниципальным органам власти", - отметила Иванова.

Впервые встреча мэров городов российских Дальнего Востока и Сибири с коллегами из Японии прошла в 1970 году в Хабаровске. С тех пор встречи проходят раз в два года по очереди в России и Японии. В 2015 году гостей принимал российский Владивосток, в 2017 году - японский город Ниигата. Многие российские города, представители которых участвуют во встрече, имеют побратимов в Японии.