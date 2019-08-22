Во Владивостоке из-за сильного ветра повалило деревья

ВЛАДИВОСТОК, 22 августа. /ТАСС/. Дождь и сильный ветер вызвали минувшей ночью аварийные отключения электричества на девяти улицах Владивостока и повалили несколько деревьев, сообщает в четверг пресс-служба мэрии.

За минувшие сутки во Владивостоке выпало около 15 мм осадков. Обильный дождь сопровождался сильным ветром с порывами до 21 м/с.

"Минувшей ночью на улицах Владивостока упало несколько деревьев, сообщения об этом поступали в ЕДДС. На местах происшествий оперативно работали мобильные бригады муниципального предприятия "Содержание городских территорий", упавшие деревья убраны. Аварийные отключения электроэнергии были зафиксированы на улицах Катерной, Бархатной, Коммунаров, Плещеева, Майкова, Короленко, Экипажной, Зеленой и Маковского. На данный момент подача электроэнергии по всем адресам восстановлена", - говорится в сообщении.

При этом, как отмечается в релизе, непогода не нарушила систему жизнедеятельности города. Детские сады, предприятия и организации работают в обычном режиме. На дорогах Владивостока значительных подтоплений зафиксировано не было, все поступившие заявки оперативно отработаны дорожными службами. Общественный транспорт и морской прибрежный транспорт Владивостока в четверг работает по графику.

Приморский край за прошедшую неделю пережил сильный паводок, вызванный продолжительными дождями. По данным МЧС, в среду в зоне подтопления остаются 146 жилых домов с населением 2156 человек, а также 663 придомовые территории. Все дошкольные, общеобразовательные учреждения и другие социально значимые объекты функционируют в штатном режиме. В семи районах и городских округах Приморского края действует режим чрезвычайной ситуации.