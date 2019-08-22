В МЧС сообщили, что от воды в Приморье освободилось более 130 жилых домов

ВЛАДИВОСТОК, 22 августа. /ТАСС/. Более 130 жилых домов в Приморском крае освободилось от воды, в зоне затопления после разлива рек, вызванного сильными дождями, по состоянию на четверг остаются 16 домов, сообщается на сайте регионального МЧС. Сутками ранее подтоплено было 146 жилых зданий и 663 придомовые территории.

"Вода покидает населенные пункты. Остаются подтопленными 16 домов и 325 придомовых территорий. Работают 24 оценочные комиссии в Дальнереченском, Лесозаводском, Уссурийском городских округах, Пожарском, Пограничном, а также в Дальнереченском муниципальных районах", - говорится в опубликованном сообщении.

В пунктах временного размещения находятся 11 человек, в том числе три ребенка. Также, по данным МЧС, в Приморье подтоплено три участка автомобильных дорог в трех районах, работает лодочная переправа в Пограничном районе. Спасатели и пожарные оказывают помощь населению, откачивают воду, ликвидируют последствия паводка.

На реках региона продолжается спад воды. Прошедшие в последние сутки дожди на юго-востоке и восточном побережье Приморья не вызвали новых подтоплений.

Приморский край за прошедшую неделю пережил сильный паводок. В семи районах и городских округах края действует режим чрезвычайной ситуации. Во вторник уровень воды во всех реках начал снижаться. По состоянию на среду, как сообщил Приморский гидрометцентр, в регионе не осталось рек, уровень воды в которых достигает опасных отметок.