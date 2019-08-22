В Якутске возбудили дело после злоупотребления полномочиями в МУП "Жилкомсервис"

ЯКУТСК, 22 августа. /ТАСС/. Уголовное дело по фактам злоупотребления полномочиями со стороны руководства якутского муниципального унитарного предприятия "Жилкомсервис" завели по материалам прокурорской проверки региона. Об этом сообщается в четверг на сайте надзорного ведомства.

"По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ ("Использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства"), - говорится в сообщении.

По версии следствия, с ноября 2014 года по февраль 2017 года руководство МУП "Жилкомсервис", "в отсутствие согласия учредителя на совершение сделки с целью извлечения выгоды в виде арендной платы ... без проведения конкурсных процедур ... заключило с ООО "Якутскэкосети" договоры аренды движимого и недвижимого имущества по завышенным ценам на общую сумму 32 047 100 рублей".

В период с мая 2018 года по февраль 2019 года руководство предприятия "заключило договоры займа на невыгодных для предприятия условиях, по которым ООО "Якутскэкосети" не произвел возврат денежных средств на общую сумму 34 473 500 рублей", - уточнили в прокуратуре.

8 августа в здании муниципального предприятия "Жилкомсервис" прошли оперативные мероприятия ФСБ. "Якутскэкосети" является региональным оператором по обращению с ТКО в центральной Якутии, в том числе Якутске.