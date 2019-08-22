Николай Дроздов стал одним из хранителей дальневосточного леопарда

ВЛАДИВОСТОК, 22 августа. /ТАСС/. Зоолог и бывший ведущий программы "В мире животных" Николай Дроздов стал хранителем дальневосточного леопарда Leo 64M, которому сразу было присвоено имя Байкал, сообщает в четверг пресс-служба национального парка "Земля леопарда".

Статус хранителя предполагает, что человек или компания берет под опеку одного из животных и дает ему имя, становясь для леопарда "крестным". Различать леопардов между собой позволяют индивидуальные узоры на шкуре.

"С инициативой о наделении Николая Николаевича Дроздова правом дать имя дикому дальневосточному леопарду выступили сотрудники национального парка "Земля леопарда". Известному ученому и журналисту было предложено стать хранителем зверя под номером Leo 64M. Этот молодой леопард ежегодно фиксируется фотоловушками в центральной части нацпарка, радуя своей активностью и хорошей формой. Николай Николаевич принял предложение "Земли леопарда" и выбрал для хищника знаковое имя - Байкал", - говорится в сообщении.

С этого моменты Дроздов будет получать обновленную информацию о своем подопечном леопарде. По информации пресс-службы нацпарка, Байкал сравнительно часто попадает в объективы автоматических камер. В 2017 году он был замечен в сопровождении самки, что дает надежду на появление потомства.

"Николай Николаевич Дроздов внес огромный вклад в популяризацию знаний о природе России и всего мира. Именно благодаря ему многие россияне впервые узнали о работе по сохранению дальневосточного леопарда. Уверены, что, согласившись стать хранителем одного из этих зверей, он будет продолжать эту важную работу по повышению информирования общества о ходе реализации проекта сохранения дальневосточного леопарда", - приводит пресс-служба слова директора ФГБУ "Земля леопарда" Виктора Бардюка.

О дальневосточном леопарде

Дальневосточный леопард - самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники обитают только на юго-западе Приморского края, а также на небольшой территории в Китае на границе с РФ. Ядро популяции располагается на территории российского нацпарка "Земля леопарда", где на апрель 2019 года зафиксированы 91 взрослый пятнистый хищник и 22 котенка.