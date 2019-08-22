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В Биробиджане после дождей подтопило 117 домов

В пунктах временного размещения находятся 27 человек

ТАСС, 22 августа. Паводковая ситуация в Еврейской АО ухудшилась за сутки из-за сильных дождей, количество подтопленных домов увеличилось до 117, сообщила городская администрация в четверг.

"Гидрологическая ситуация на территории города продолжает ухудшаться. На сегодняшний день у нас подтоплено уже 117 жилых домов <...> Жители отказываются от эвакуации в пункт временного размещения, развернутый на базе общежития технологического техникума. Вчера вечером и ночью были эвакуированы 17 человек, четверо из них разместились у родственников, а остальные - в общежитиях технологического техникума и медицинского колледжа", - приводятся в сообщении слова мэра Биробиджана Александра Головатого.

В пунктах временного размещения находятся 27 человек. Для них организовано полноценное трехразовое питание. Девять оперативных групп мэрии города совместно с полицейскими объезжают пострадавшие от воды районы для оценки ущерба.

В городе подтоплены колодцы. Людям не рекомендуют пить водопроводную воду, развозится бутилированная вода. Продолжается откачка грунтовой и дождевой воды с подтопленных территорий.

На проезжей части на улице Пионерской из-за проливных дождей образовался небольшой провал грунта. Этот участок дороги огородили, проезд по нему запрещен, ведется ремонт. В четверг утром приступили к подсыпке поврежденного участка дороги.

В среду в городе сильно подтопило несколько домов, вода зашла в подвалы более 90 домов.

Циклон из Монголии

 Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по Еврейской АО, вода зашла также в три дома в поселке Николаевка. По региону из-за сильных дождей, разлива рек и подъема грунтовых вод подтоплено свыше 2,1 тыс. приусадебных участков, около 39,5 тыс. га сельхозугодий, 26 участков дорог общей протяженностью более 9 км в Ленинском, Смидовичском, Октябрьском районах. Наибольшее число дорог подтоплено в Биробиджанском районе.

Отрезанных водой от внешнего мира поселений в области нет, ко всем населенным пунктам есть проезд по другим дорогам. Всего в зоне паводка находятся 25 населенных пунктов. В среду МЧС сообщало о подтоплениях в 21 населенном пункте.
На территорию Еврейской АО, Хабаровского края и Амурской области оказывает влияние циклон из Монголии.

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