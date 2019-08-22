Сахалинские таможенники обнаружили на судне из Южной Кореи арсенал холодного оружия

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 августа. /ТАСС/. Сахалинские таможенники нашли на борту иностранного судна-газовоза, прибывшего в порт Пригородное Корсаковского района (Сахалинская область) из порта Чисепо (Республика Корея), арсенал холодного оружия в виде сюрикэнов, копий и палашей. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе региональной таможни.

"В генеральной декларации, поданной в Сахалинскую таможню, содержались сведения об отсутствии на борту опасных товаров, в том числе оружия и боеприпасов. Однако в ходе пограничного и таможенного контроля в одном из помещений судна был обнаружен специально оборудованный шкаф, в котором находились 32 металлических предмета - сюрикены, копья, палаши. По словам членов экипажа, оружие было изготовлено кустарным способом в целях защиты судна от морских пиратов", - говорится в распространенном сообщении.

Образцы предметов Сахалинская таможня направила на экспертизу. Экспертное заключение подтвердило принадлежность 24 крестообразных металлических предметов (сюрикенов) к холодному оружию.

По факту недекларирования товаров Сахалинская таможня возбудила административное дело по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ ("Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров"). Проводится расследование.