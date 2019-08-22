В Хабаровском крае в зоне паводка оказались более 50 населенных пунктов

ХАБАРОВСК, 22 августа. /ТАСС/. Количество населенных пунктов в Хабаровском крае, где отмечаются потопления, увеличилось за сутки до 54. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону в четверг.

"По состоянию на 22 августа на территории Хабаровского края в результате прохождения циклонов и дождевого паводка в 54 населенных пунктах восьми муниципальных образований подтоплен 31 жилой дом с населением 70 человек, 468 приусадебных участков, 432 земельных участка и около 1,8 тыс. дачных участков. Также вода сохраняется на 11 участках межпоселковых автодорог и 40 участках дорог внутри населенных пунктов", - говорится в распространенном релизе. Развернуто четыре пункта временного размещения общей вместимостью 125 человек, люди туда не отселялись.

В среду МЧС сообщало о 37 населенных пунктах, в которых были подтоплены дома, дворы и дачи.

Относительно стабильная обстановка в Бикинском районе и в районе имени Лазо, где подворья постепенно освобождаются от дождевых и грунтовых вод. В Хабаровском районе в селе Бычиха вода полностью сошла с подтопленных ранее домов, есть подтопления дворов и дач в этом и в других поселениях, а также остаются подтопленными 24 жилых дома в селе Корсаково-2. В Вяземском районе из-за прохождения гребня паводка на малых реках за прошедшие сутки подтопило 27 приусадебных участков и четыре участка межпоселковых дорог в поселениях Кедрово, Забайкальское, Видное, Дормидонтовка, Медвежий. В Нанайском районе в результате паводка в зоне подтопления шесть жилых домов в селе Дубовый Мыс, Гасси и Найхин, также вода зашла на приусадебные участки, подтопило дороги. Подтопления есть и в Амурском районе.

В Хабаровске из-за высокого уровня Амура подтопило нижнюю прогулочную зону городской набережной, дороги по улицам Штормовая, Приемная, Прибрежная, Минусинская. В зоне паводка остаются более 1,6 тыс. приусадебных и дачных участков на островах у города. Как сообщали агентству в Дальневосточном гидрометцентре, уровень воды у Хабаровска превысил отметку опасного явления 600 см и временно стабилизировался. Ближайшие двое суток уровень существенно не изменится, однако до конца августа вода может подняться до 650-680 см.

В южных и центральных районах Хабаровского края в настоящее время идут дожди, вызванные циклоном из Монголии. В начале следующей недели придет новых циклон с осадками.