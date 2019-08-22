Турпоток из Японии в Приморье вырос почти в 2,5 раза за первую половину 2019 года

ВЛАДИВОСТОК, 22 августа. /ТАСС/. Количество туристов из Японии выросло в Приморье в первой половине 2019 года с 5 тыс. до 11,6 тыс. или в 2,3 раза, сообщает в четверг пресс-служба администрации Приморского края.

"Количество туристов в Приморье из стран Азиатско-Тихоокеанского региона ежегодно увеличивается. Что касается турпотока из Японии, рост существенный - в 2,3 раза. Если в 2018 году за первую половину года наш регион посетили более 5 тыс. японских туристов, то с начала текущего года - уже 11,6 тыс.", - приводит пресс-служба слова первого вице-губернатора Веры Щербина.

Всего за 2018 год количество жителей Японии, посетивших Приморский край, составило почти 21 тыс. человек, что на 14,1% больше, чем в 2017 году. Количество посетивших Японию туристов из Приморья в прошлом году составило более 34 тыс. человек, что на 11,4% больше показателей 2017 года.

В качестве причин постоянного роста турпотока на протяжении последних трех лет власти ранее называли эффективное продвижение региона, привлечение новых авиаперевозчиков, расширение сети круизных операторов, а также проведение событийных мероприятий на территории края.