Аэропорт Южно-Сахалинск планируют сделать всепогодным

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 августа. /ТАСС/. Власти Сахалинской области намерены сделать международный аэропорт Южно-Сахалинск (Хомутово) всепогодным. Об этом в четверг сообщил ТАСС временно исполняющий обязанности губернатора региона Валерий Лимаренко.

"Мы приняли решение о том, что мы должны сделать всепогодный аэропорт и сейсмически защищенную полосу <...> В этом году я дал указание закупить ... оборудование, при котором самолет будет садиться при любых погодных условиях. Есть нюансы. Шквальный ветер и прочее - это отдельная история, но если говорить об остальных проблемах, например, о тумане и плохой видимости в нем, то нужно сделать такую навигацию, чтобы не бояться этого", - сообщил глава региона.

По словам Лимаренко, если аэропорт станет всепогодным, то направляющиеся на Дальний Восток самолеты, которые будут искать точку приземления в туманной ситуации, смогут заходить именно в сахалинскую воздушную гавань. Благодаря этому авиакомпании начнут считать южно-сахалинский аэропорт конкурентоспособным и активным, что будет способствовать развитию туризма, полагает он.

Что касается сейсмически защищенной взлетно-посадочной полосы, в регионе уже началось ее проектирование. Глава области сообщил, что получил поддержку от федерального центра в этом вопросе.

Аэропорт Южно-Сахалинск

Аэропорт Южно-Сахалинск (или Хомутово) - международный аэропорт федерального значения Южно-Сахалинска, который ведет свою историю с 1945 года. Расположен на территории городского округа - в планировочном районе Хомутово и является крупнейшим в области.

В декабре 2016 года в АО "Аэропорт Южно-Сахалинск" прошла реорганизация путем присоединения филиалов "Аэропорт Оха", "Аэропорт Ноглики", "Аэропорт Шахтерск" и "Аэропорт Зональное". Осенью 2017 года в аэропорту состоялась торжественная церемония начала строительства нового аэровокзального комплекса.