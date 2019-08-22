"Ъ": заводы по извлечению вторичных ресурсов перерабатывают 3,6% мусора в России

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Предприятия по извлечению вторичных материальных ресурсов (ВМР) перерабатывают 3,6% от общего числа мусора в России. Об этом сообщает в четверг газета "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо гендиректора "Российского экологического оператора" (РЭО) Дениса Буцаева профильному вице-премьеру Алексею Гордееву.

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Что происходит с мусором после того, как его выбрасывают Сколько россияне производят отходов, как платят за их вывоз и во что перерабатывают вторсырье

По данным издания, в России насчитывается 15 предприятий, чей показатель извлечения ВМР составляет не менее 20%. Их совокупная мощность составляет 2,6 млн тонн отходов (3,6%), в то время как в стране насчитывается около 70 млн тонн мусора, пишет "Коммерсантъ".

При этом, как сообщил изданию замглавы РЭО Вячеслав Духин, список извлекающих ВМР предприятий еще окончательно не сформирован.

"Данные продолжают поступать, и, в соответствии с новыми данными, список будет обновляться", - отметил он.

С 1 января в России стартовала реформа отрасли обращения с мусором. Целевые показатели реформы отражены в национальном проекте "Экология": доля обрабатываемого мусора к 2024 году должна увеличиться с 12% до 60%, а перерабатываемого - с 7% до 36%.