Авиасообщение в городах Урала и Западной Сибири осложнено сильным туманом

НОВОСИБИРСК, 22 августа. /ТАСС/. Самолеты из Москвы, Хабаровска, Ростова-на-Дону и других городов России из-за сильного тумана не могут приземлиться в городах назначения - Новосибирске, Кемерове, Тюмени, из-за чего вынуждены уходить на запасные аэродромы в других городах. Вылеты авиарейсов также задерживаются из-за метеоусловий, сообщили ТАСС в пресс-службах и справочных аэропортов Урала и Западной Сибири.

"22 августа в 5 утра на территории аэродрома Толмачево и в зоне подхода наблюдался густой туман. Минимальная видимость составляла 50 м <…> Отправка задержанных рейсов будет осуществляться по мере прибытия воздушных судов с запасных аэродромов и улучшения метеорологической обстановки", - говорится в сообщении пресс-службы Новосибирского аэропорта Толмачево им. А. И. Покрышкина.

Из-за тумана в Новосибирске задерживается вылет рейсов в Ростов-на-Дону, Москву, Талакан, а также рейс в Красноярск с посадкой в Иркутске. Рейсы из Ларнаки, Якутска, Хабаровска, Красноярска, Сургута и Улан-Удэ находятся на запасном аэродроме в Томске, из Ростова-на-Дону и Москвы - в Омске, еще семь рейсов - в Барнауле.

В условиях ограниченной видимости

Рейс авиакомпании "Якутия" из Москвы в Нерюнгри на юге Якутии не смог приземлиться в аэропорту прибытия из-за тумана, сообщили в четверг в справочной аэропорта Нерюнгри. "Ушел на запасной аэропорт в Якутск из-за тумана. Прибытие ожидается в 13:00 (07:00 мск)", - рассказали в справочной. Согласно онлайн-табло аэропорта, из-за метеоусловий задерживается прибытие рейса из Иркутска. Кроме этого, задерживается вылет двух рейсов в Якутск.

"Посадка и взлет воздушных судов в условиях ограниченной видимости зависят от метеорологического минимума аэродрома, а также минимума воздушного судна и командира воздушного судна", - добавили в пресс-службе. Также задержаны четыре рейса, которые должны были приземлиться в аэропорту в Кемерове. Самолеты перенаправлены в Новосибирск и Барнаул.

Густой туман утром не позволял сесть самолету авиакомпании "Аэрофлот" из Москвы в аэропорту Нижневартовск. В справочной аэропорта ТАСС сообщили, что самолет перед отправкой на посадку порядка 20 минут кружил над аэропортом из-за метеоусловий. "В результате борт вынужденно сел в 07:50 по местному времени (05:50 мск) в Сургуте", - сказал собеседник агентства, пояснив, что по расписанию он должен быть сесть в Нижневартовске в 07:15.

Из-за сильного тумана в Тюмени пять рейсов направились в Екатеринбург. Как сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта Кольцово, вылета из Екатеринбурга ожидают рейсы из Санкт-Петербурга, Энфиды, три рейса из Москвы, которые направлялись в Тюмень. "С пассажирами работают представители авиакомпаний. Рейсы ожидают вылета в пункт назначения", - пояснили в пресс-службе. В справочной аэропорта Томск ТАСС сообщили, что задержан и обратный рейс в Екатеринбург, а также рейс в Москву авиакомпании Ural Airlines. Рейс в Москву задерживается более чем на 3 часа, в Екатеринбург - почти на полтора часа.