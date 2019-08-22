Новый операционный блок планируют открыть в дагестанской РКБ №2 до конца 2019 года

МАХАЧКАЛА, 22 августа. /ТАСС/. Руководство Республиканской клинической больницы №2 в Махачкале - одной из крупнейших в регионе - планирует до конца 2019 года открыть новый операционный блок. Об этом сообщил в четверг ТАСС главврач учреждения Ибрагим Магомедов.

"У нас есть возможность создать без каких-либо дополнительных расходов новый операционный блок. Современный, отвечающий всем требованиям. Тот, что есть сейчас, не отвечает нормам и потребностям. Я думаю, что к концу года сможем его открыть", - сказал он.

Магомедов добавил, что это потребует вложения порядка 5-8 млн рублей, в зависимости от стоимости оборудования, которое нужно будет закупить. "Это позволит в нормальных условиях провести не одну тысячу операции, потому что если раньше здесь в год делали 150 операции, то сейчас такое количество делают в месяц. Динамика очень быстрая", - отметил он.

По словам главврача, операционная будет создана вместо предполагавшегося блока интенсивной терапии для пациентов с кардиологическими заболеваниями. На текущий момент в нем потребности нет, так как пациенты с такими патологиями попадают в сосудистые центры.

Республиканская клиническая больница №2 была основана на базе Республиканского медицинского центра в марте 2019 года. Учреждение является научной и клинической базой кафедр для ряда кафедр, в том числе клинической гериатрии, неврологии и нейрохирургии, Дагестанской медицинской академии.