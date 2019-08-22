В МЧС сообщили, что вода постепенно уходит с подтопленных территорий Дальнего Востока

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Вода за сутки ушла из шести населенных пунктов Дальнего Востока, где сохраняется сложная паводковая ситуация. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"За прошедшие сутки освободились от воды шесть населенных пунктов. Один - в Приморском крае, два - в Хабаровском, три - в Амурской области", - сообщили в ведомстве.

В населенных пунктах, где вода ушла, идут аварийно-восстановительные работы, проводится откачка воды, оказывается адресная и психологическая помощь пострадавшему населению.

Вместе с тем на территории Дальнего Востока, отмечают в МЧС, продолжает действовать комплекс опасных метеоявлений. "На территории четырех субъектов - в Хабаровском и Приморском краях, Амурской и Еврейской автономных областях - остаются подтопленными 77 населенных пунктов, 172 жилых дома, 2,4 тыс. приусадебных участков, один низководный мост и 86 участков автодорог", - сообщили в министерстве.

Для ликвидации последствий паводка на Дальнем Востоке привлечено более 2,2 тыс. человек и 620 единиц техники.