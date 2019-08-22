Первые цифровизованные избирательные участки появятся в Ульяновской области в 2021 году

УЛЬЯНОВСК, 22 августа. /ТАСС/. Цифровизованные избирательные участки для электронного голосования впервые появятся в Ульяновской области в 2021 году. Об этом сообщил в четверг ТАСС председатель областной избирательной комиссии региона Юрий Андриенко.

"Мы ожидаем, что на следующих "больших" выборах в 2021 году, когда будут избираться депутаты Государственной думы и губернатор Ульяновской области, 45 избирательных участков региона будут цифровизованы. Это значит, что избиратели смогут голосовать вне зависимости от нахождения в пределах своего избирательного округа", - сказал он.

На предыдущих выборах депутатов Государственной думы и губернатора Ульяновской области, которые прошли в 2016 году, в регионе работали 199 избирательных участков.

Андриенко уточнил, что для оснащения таких участков необходимо специальное оборудование - комплексы для электронного голосования. "Самое главное, чтобы были обеспечены защищенные каналы передачи данных из участковых комиссий. Конечно, это требует финансовых затрат, которые, скорее всего, полностью лягут на федеральный бюджет", - добавил он.

По словам председателя облизбиркома, сейчас все ждут результаты эксперимента по электронному голосованию, который пройдет на выборах в Мосгордуму 8 сентября. "Если то оборудование, которое сейчас готовится к установке, зарекомендует себя нормально, тогда мы будем понимать, сколько это будет стоить для нашего региона", - отметил Андриенко.

Эксперимент по электронному голосованию пройдет на выборах в Мосгордуму 8 сентября - в Единый день голосования. В нем можно принять участие в избирательных округах № 1 (Зеленоград), № 10 (Бибирево, Лианозово, Северный) и № 30 (Чертаново Центральное и Южное). Чтобы проголосовать онлайн, необходимо подать заявление через личный кабинет на портале мэра Москвы с 24 июля по 4 сентября включительно. Внутри Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в столичный парламент создан специальный штаб, который будет контролировать проведение электронного голосования на выборах в Мосгордуму.