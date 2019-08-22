Классификацию гостиниц в Дагестане планируют завершить до конца года

МАХАЧКАЛА, 22 августа. /ТАСС/. Работу по классификации гостиниц в Дагестане, одном из самых популярных для туристов мест в Северо-Кавказском округе, планируют завершить до конца 2019 года, сообщил ТАСС министр по туризму и народным художественным промыслам Дагестана Расул Ибрагимов.

"К сожалению, пока в Дагестане немного гостиниц прошли классификацию. Требования очень жесткие, вплоть до того, какое постельное белье и как лежит подушка. Мы к этому подходим серьезно, не допустим формального подхода. Будем даже наказывать за формальный подход, если узнаем об этом, потому что нам нужно четко знать, какие гостиницы и как оказывают услуги. До конца года завершим эту работу", - сказал Ибрагимов.

Он заметил, что сейчас в республике 290 коллективных мест размещений, из них 190 - гостиницы, гостевые дома, хостелы. При этом, несмотря на то, что в регионе ежегодно открываются новые гостиницы, спрос на них не падает. Это связано с возросшим интересов туристов к республике.

По данным Минтуризма республики, только за последние шесть лет в Дагестане введены в строй и начали функционировать более 70 гостиниц, домов отдыха, туристских баз и туристско-развлекательных центров. Большое число туристов посещают известный город Дербент с его Джума-мечетью (733-734 годы), которая считается одной из основных точек отсчета распространения ислама в России. Также у туристов востребованы маршруты в древние селения Старый Кахиб (Шамильский район), Гамсутль, Корода (Гунибский район). Власти Дагестана рассчитывают, что турпоток в республику по итогам текущего года увеличится минимум на треть и превысит 850 тыс. человек.