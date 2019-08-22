Эксперты предложили ввести в школьную программу уроки по World of Tanks, FIFA и Dota 2

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Институт развития интернета (ИРИ) направил письмо на имя главы Минпросвещения РФ Ольги Васильевой с предложением ввести в качестве школьных факультативов уроки по киберспорту. В частности, эксперты приложили список игр, которые, на их взгляд, оптимально подойдут для этих целей, соответствующее письмо есть в распоряжении ТАСС.

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Среди игр, предложенных ИРИ, есть как футбольные симуляторы (FIFA 19), так и многопользовательские онлайн-игры (Dota 2, Starcraft II, World of Tanks, Minecraft и другие). По заверениям экспертов, введение подобных факультативов необходимо для развития определенных навыков у детей: стратегического и логического мышления, умения принимать быстрые решения, командной работы.

Кроме того, в институте уверены, что такая практика поможет создать здоровую культуру потребления игрового контента у детей, а также привить им интерес к образовательному процессу. К примеру, предлагают эксперты, во время факультативов дети научатся не только получать пользу из игры, но правильно делать разминку глаз, динамические паузы, научатся обсуждать командную стратегию и заниматься эффективным тайм-менеджментом.

"Игры и киберспорт - одно из самых популярных увлечений современных подростков. Зачастую дети играют даже втайне от родителей, что создает риск попадания под деструктивное влияние. Инициатива ИРИ поможет избежать травмирования детской психики и здоровья, создав доверительное поле, где подростки будут играть и развивать свои киберспортивные таланты, а учителя и родители будут знать, что это происходит в безопасных условиях, согласно рекомендациям, одобренным психологами и экспертами", - прокомментировал ТАСС инициативу генеральный директор ИРИ Сергей Петров.

По его словам, также важно поддерживать отечественных игроков, поскольку, хотя список ИРИ состоит из иностранных игр, "уже сейчас есть интересные игры от российских компаний и стартапов, которые в дальнейшем могут встать в один ряд с мировыми брендами и получить популярность у молодой аудитории".

Инициатива ИРИ

Ранее Институт развития интернета уже предлагал Министерству просвещения РФ ввести в некоторых школах в качестве эксперимента факультативные уроки по киберспорту. По данным ИРИ, эксперимент может быть реализован в 2020-2025 годах в нескольких школах в каждом субъекте РФ в соответствии с федеральными проектами "Современная школа" и "Цифровая образовательная среда" нацпроекта "Образование". В институте пояснили, что IT-индустрия нуждается в притоке квалифицированных кадров, "которых не хватает уже сегодня, и этот дефицит будет только расти". Кроме того, полученные навыки факультативно в школе могут быть применены в системе высшего образования.

В свою очередь, Минпросвещения заявляло, что готово рассмотреть предложение ИРИ, отметив при этом важность вопроса безопасности и охраны здоровья детей, когда речь заходит о различных гаджетах и их влиянии на подростковый организм.