Центр русского языка имени Пушкина откроет в Индии Дальневосточный федеральный университет

ВЛАДИВОСТОК, 22 августа. /ТАСС/. Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) планирует открыть в Дели на базе Университета Амити центр русского языка им. Пушкина, сообщила в четверг ТАСС проректор по международным отношениям ДВФУ Виктория Панова.

В июне представители ДВФУ в составе российской делегации посетили Индию, где провели переговоры о сотрудничестве с индийским Университетом Амити. Проработать варианты двустороннего сотрудничества вузов тогда поручил вице-премьер, полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.

"Когда мы в июне ездили в Индию и проводили подготовительную встречу перед Восточным экономическим форумом (ВЭФ) с индийскими коллегами вместе с делегацией вице-премьера [Трутнева], мы начали говорить о формировании образовательных сетей, об открытии перекрестных центров и представительств. С Университетом Амити мы подписали соглашение о том, что в ДВФУ и Амити будут открыты представительства. А также они открывают у нас центр йоги, а мы там откроем центр русского языка имени Пушкина", - рассказала Панова.

Она добавила, что также в рамках двустороннего сотрудничества будут запущены программы по усилению академической мобильности. В этом учебном году ДВФУ планирует принять до 50 индийских студентов только из Амити. Индийский университет, в свою очередь, также готов принять российских студентов на образовательные программы по медицине, бизнесу и экономике, инженерным наукам и другим перспективным направлениям.

Ранее ДВФУ открыл свои представительства в Пекине, Токио, Ханое. Представительство в Индии станет, таким образом, четвертой точкой присутствия вуза в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Также продолжает действовать филиал ДВФУ в Хакодатэ (Япония).

Программа для студентов БРИКС

По словам проректора, в этом учебном году университет ожидает старта еще одной международной образовательной программы. Поскольку в 2020 году Россия будет председательствовать в объединении БРИКС, ректор ДВФУ предложил, чтобы 25 студентов из каждой страны-участницы этого объединения провели семестр в университете, обучаясь вместе.

"Поэтому мы ожидаем также 25 студентов из Индии, которые вместе с другими будут обучаться по интересным для каждой из пяти стран и одновременно ключевым для университета направлениям. Это изучение мирового океана, медицина, кибербезопасность, бизнес и проектный менеджмент, а также международные отношения", - рассказала Панова.

Она добавила, что до середины октября будет идти отбор студентов на эту программу из четырех других стран БРИКС, а российский сегмент составят лучшие студенты ДВФУ. Сама программа начнется в феврале и продлится весь семестр до июня. Инициатива предполагает, что все иностранные студенты будут учиться вместе, а преподавать им будут как российские, так и лучшие в своей области профессора из каждой из пяти стран.

ВЭФ-2019

Пятый Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.