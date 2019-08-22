В Роспотребнадзоре отметили роль РФ в прекращении эпидемии лихорадки Эбола в Гвинее

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Работа российских специалистов по борьбе с лихорадкой Эбола в Гвинее стала существенным вкладом для прекращения эпидемии в республике, сообщила в четверг пресс-служба Роспотребнадзора.

"Несмотря на то, что сейчас эпидемия лихорадки Эбола успешно ликвидирована, лабораторные модули Роспотребнадзора продолжают работать и готовы к проведению лабораторной диагностики особо опасных инфекционных заболеваний. Специалисты Роспотребнадзора также разработали варианты вакцинных препаратов против болезни, вызванной вирусом Эбола и лихорадки Ласса, дивакцины против лихорадок Эбола и Марбург", - говорится в опубликованном сообщении.

За пять лет сотрудничества Роспотребнадзора и Гвинеи в республике был открыт российско-гвинейский научно-исследовательский центр эпидемиологии и профилактики инфекционных болезней, сформирована современная лабораторная база, проведено более 20 обучающих курсов, где квалификацию повысили более 800 представителей местных медицинских, ветеринарных и научно-исследовательских учреждений. На базе лабораторий центра в сутки проводится до 500 исследований по диагностике всех особо опасных инфекционных заболеваний. "Российская Федерация одной из первых активно включилась в международную повестку по разработке стратегии противодействия эпидемии лихорадки Эбола", - цитирует пресс-служба слова руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой.

В ведомстве добавили, что за время сотрудничества, ученые разработали 18 новых диагностических препаратов, позволяющих выявить маркеры возбудителей опасных инфекций, семь из которых зарегистрированы в РФ и успешно применяются в стране. "Наша задача - защищать людей от инфекций и эпидемий. РФ сделала значительный вклад в развитие санитарно-эпидемиологической службы Западноафриканского региона. Мы видим, что уже есть хорошие результаты, а также перспективы по укреплению национальных систем реагирования и обеспечения биологической безопасности", - добавила Попова.

Лихорадка впервые зафиксирована в 1976 году в Заире (ныне Демократическая Республика Конго) в селении на берегу реки Эбола. Вызываемое вирусом заболевание характеризуется высокой летальностью и быстрым распространением. Последняя масштабная вспышка болезни, вызванной вирусом Эбола, началась в 2013 году в Гвинее и перекинулась на Сьерра-Леоне, Либерию, Мали, Нигерию и Сенегал; случаи заболевания были в Испании, Великобритании, Италии и США. Эпидемия приняла масштабы международной гуманитарной катастрофы: по данным ВОЗ, умерло более 11 тыс. человек, заразилось свыше 28,5 тыс.