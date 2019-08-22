Жителей сгоревшего дома в Саратове могут разместить в маневренном фонде

САРАТОВ, 22 августа. /ТАСС/. Почти 20 человек, проживавших в двухэтажном деревянном доме, сгоревшем в ночь на четверг в центре Саратова, могут разместить в маневренном фонде при условии, что это было их единственное жилье, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города.

"В настоящий момент [в доме] зарегистрировано 19 человек, из них двое несовершеннолетних детей - 2012 года рождения и 2015 года рождения, все граждане в настоящий момент размещены у родственников. Они могут обратиться за предоставлением им жилья из маневренного фонда, при условии, что данные помещения были их единственным жильем", - сказала собеседница агентства.

Она добавила, что сам дом 1917 года постройки, в нем расположено семь жилых помещений, муниципальная доля отсутствует. Аварийным и подлежащим сносу дом не признан.

Пожар произошел в ночь на четверг в доме по улице Вольской, 8. Площадь пожара составила, по предварительным данным, 600 кв. м. По уточненным данным, в результате ЧП погибли мужчина и женщина, еще одна женщина пострадала. Причиной ЧП, по данным Следственного комитета, мог стать поджог.