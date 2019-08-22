Прокуратура проводит проверку после окраса водоема в Оренбуржье в малиновый цвет

ОРЕНБУРГ, 22 августа. /ТАСС/. Прокуратура Ташлинского района Оренбургской области проводит проверку после окрашивания в малиновый цвет и превышения предельно допустимой концентрации марганца в 21,6 раз в местном водоеме. Об этом ТАСС сообщили в ведомстве.

"По факту загрязнения водоема и окрашивания воды в старом русле притока реки Иртек в малиновый цвет проводится проверка", - сообщили в районной прокуратуре.

Проверка проводится на основе материалов, полученных от ГБУ "Экологическая служба Оренбургской области", специалисты которой выезжали на место сразу после поступления первых сообщений об изменении цвета водоема.

"Пробы воды проверили на множество показателей, но превышение предельно допустимой концентрации выявлено только по марганцу - в 21,6 раза", - рассказали в пресс-службе Министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области. Эксперты отмечают, что вода в реке превратилась, по сути, в марганцовку. По словам экспертов, угрозы такое загрязнение не представляет, жизнедеятельность в водоеме сохранилась.

Водоем является старым притоком реки Иртек и в настоящее время не связан с другими водными объектами региона, соответственно загрязнение не распространилось, отметили в пресс-службе. По данным экологов, река протекает в лесу далеко от населенных пунктов и промышленных объектов, подъездных путей к ней нет.

"Эксперты осмотрели территорию, но следов колес от большегрузных машин, которые бы могли слить в водоем такое количество марганцовки, также не обнаружено", - добавили в пресс-службе. Экологи продолжают мониторинг. По последним данным, вода постепенно приобретает естественный цвет, марганец оседает на дне.