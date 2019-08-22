Жители Зеленограда проголосовали за строительство ветки легкого трамвая

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Жители столичного Зеленограда в ходе итогового тестового голосования, механизм которого проверяют перед выборами 8 сентября, в качестве приоритетного проекта развития своего округа выбрали строительство ветки легкого трамвая с пересадкой на метро. Об этом сообщил в четверг глава Общественного штаба по наблюдению и контролю за выборами депутатов в Мосгордуму седьмого созыва Алексей Венедиктов.

По его словам, жители двух других принимавших участие в тестовом голосовании округов - №10 (Северный, Лианозово, Бибирево) и №30 (Чертаново Центральное, Чертаново Южное) - поддержали планы по открытию круглосуточных аптек и кружков по робототехнике.

"Про третий тест. В округе - № 1 (Зеленоград) победило желание построить легкий трамвай с пересадкой на метро - 45%. В округе № 10 жители высказались за необходимость круглосуточных аптек - 33%. В округе № 30 жителям не хватает кружков по робототехнике и программированию - 33%", - написал Венедиктов в своем Telegram-канале.

На третьем тестировании системы электронного голосования в Москве, которую впервые будут использовать 8 сентября на выборах депутатов в Московскую городскую думу седьмого созыва, жителям предложили проголосовать за необходимые объекты инфраструктуры, круглосуточные сервисы и различные центры развития для детей и подростков. Например, в Зеленограде выбирали между веткой скоростного трамвая с пересадкой на метро, бассейнами и физкультурно-оздоровительными комплексами, велосипедными и роликовыми дорожками, парковками, зоопарком и пешеходной зоны в старой части города. Избиратели в районах Бибирево, Лианозово, Северный голосовали за круглосуточные автосервисы, ветклиники, аптеки, магазины, салоны красоты, химчистки и прочее. В округе №30 выбирали нужные центры развития детей: фитнес-центры, музыкальные школы, секции для занятия хоккеем или фигурным катанием, спортивным ориентированием, кружки по робототехнике или программированию.

Явка по итогам третьего тестирования 21 августа составила 53,1%. Впервые был доступен полноценный интерфейс наблюдателей, который будет использоваться при электронном голосовании 8 сентября в Москве. Также в ходе открытого третьего теста были успешно отработаны условия "аварийного" отключения системы электронного голосования в 15:00. Отключение произошло на одном из электронных участков, принимающих участие в тестировании. Кроме того, систему проверяли на устойчивость к атакам хакера, взлома не произошло.