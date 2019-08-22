Оренбургский фермер вырастил 30-килограммовый арбуз для всероссийского агро-баттла

ОРЕНБУРГ, 22 августа. /ТАСС/. Арбуз массой более 30 кг вырастил фермер в Соль-Илецком городском округе Оренбургской области. Экземпляр претендует на победу во всероссийском конкурсе на самый большой арбуз, рассказал в четверг ТАСС бахчевод Петр Есипчугов.

"На данный момент масса арбуза составляет около 30 кг, и он продолжает набирать вес. Потенциал данного сорта - до 170 кг, семена мне и другим участникам конкурса выслали коллеги из США. На поле в Соль-Илецке он будет зреть еще две недели, потом повезу на конкурс в Ставрополь", - сказал Есипчугов.

К конкурсу фермер готовится с мая, когда он вызвал на баттл коллег из других регионов. Фермеры юга России приняли предложение из Соль-Илецка. Известно, что в соревнованиях также примут участие Андрей Шляхов из Белгорода и Максим Величко из поселка Кубанского Новопокровского района Краснодарского края.

"Среди бахчеводов часто возникают споры: у кого арбуз слаще, у кого больше, поэтому мы решили выяснить, как на самом деле. Также есть сомнения, что Соль-Илецк действительно арбузная столица России. Я намерен это еще раз доказать", - заявил Есипчугов.

Рассудить фермеров поможет представитель книги рекордов России, которого пригласили на агро-баттле в Ставрополе. На сегодняшний день в банке рекордов официальных данных о самом большом арбузе нет. Ранее бахчеводы Кубани заявляли об экземпляре весом 65 кг, что коллеги ставят под сомнение.

Из-за подготовки к всероссийскому агро-баттлу фермер Есипчугов в этом году пропустит традиционный фестиваль "Соль-Илецкий арбуз", который пройдет в арбузной столице России 24 августа. Соль-Илецкий городской округ - крупнейший в Оренбургской области по производству продовольственных бахчевых культур - получил такой статус в 2013 году. На сегодня Оренбуржье представляет самое большое арбузное поле России: в 2019 году посевы превысили 43 тыс. гектаров.