Ученый заявил, что удаленные лесные пожары в северных регионах Канады не тушат

ТАСС, 22 августа. Пожарные Канады не тушат лесные пожары в удаленных северных регионах, если возгорания не представляют опасности для людей. Об этом ТАСС сообщил в четверг старший научный сотрудник Лесной службы Канады Вернер Курц.

"Как и в России, многие лесные пожары в Канаде горят в очень удаленных местах, где нет дорог и доступа людей. Контролировать такие пожары почти невозможно, поэтому в некоторых северных регионах, где пожары не представляют риска для людей и инфраструктуры, за пожарами ведется наблюдение без их активного подавления", - сказал Курц.

Он также пояснил, что ответственность за тушение лежит на региональных ведомствах. При планировании противопожарных действий они самостоятельно оценивают риск для людей или поселков, стоимость горящей древесины, а также осуществимость тушения.

Касаясь влияния пожаров на климатические изменения, ученый напомнил, что, в соответствии с позицией Межправительственной группы экспертов по изменению климата, лесные пожары являются одной из причин изменения климата. "Однако леса вырастают заново и в течение последующих за пожарами десятков лет поглощают часть выбросов двуокиси углерода", - уточнил Курц.

Как сообщалось ранее, Минприроды России направило в правительство РФ предложения по усилению мер борьбы с лесными пожарами, в частности по установлению зон контроля пожаров и наделению Рослесхоза полномочиями по их тушению в заповедниках и нацпарках. Ведомством предлагается внести изменения в нормативные правовые акты по установлению зон контроля лесных пожаров с регионального уровня на федеральный.