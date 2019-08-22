Twitter удалил оскорбляющий флаг России контент

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Сеть микроблогов Twitter удалила пост своего пользователя с картинкой, оскорбляющей флаг России. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Роскомнадзора, распространенном в четверг.

Законы о фейковых новостях и оскорблении госсимволов: кого они могут коснуться?

"По требованию Роскомнадзора администрация сервиса микроблогов Twitter удалила сообщение пользователя с изображением, оскорбляющим государственный флаг Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Закон об оскорблении госсимволов вступил в силу в марте 2019 года. В частности, согласно документу, будет блокироваться информация, выражающая неуважение к официальным государственным символам РФ, а также Конституции РФ. В случае нарушения закона в первый раз штраф может составить от 30 тыс. до 100 тыс. рублей. При повторном нарушении его размер возрастет до 100-200 тыс. рублей, а если правонарушение совершается более двух раз, то нарушителю грозит штраф в размере 200-300 тыс. рублей либо административный арест до 15 суток.