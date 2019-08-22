В КЧР создали 14 мобильных бригад для перевозки пожилых жителей сельской местности

ЧЕРКЕССК, 22 августа. /ТАСС/. Глава Карачаево-Черкесии (КЧР) Рашид Темрезов в четверг вручил главам всех муниципальных районов республики ключи от 14 автомобилей для Центров социального обслуживания (ЦСО) по нацпроекту "Демография". Машины предназначены для доставки в медучреждения жителей сельской местности старше 65 лет.

"Улучшение качества жизни пожилых граждан, повышение степени их социальной защищенности, развитие их творческого и интеллектуального потенциала, организация досуга, создание условий для активного долголетия - вот те основные задачи, которые мы в ближайшее время планируем реализовать. Для решения данных задач функционирует республиканское бюджетное учреждение "Центр социального обслуживания населения". В целях реализации регионального проекта "Старшее поколение" на базе ЦСО населения созданы 14 мобильных бригад", - сказал Темрезов на церемонии.

В районах Карачаево-Черкесии проживает 32 тыс. людей старшего возраста. Новые автомобили позволят оказать им необходимую поддержку, доставлять на медобслуживание и диспансеризацию.

"Карачаево-Черкесская республика является одним из лидеров Российской Федерации по продолжительности жизни, и наша с вами задача - в ближайшее время войти в клуб 80 плюс. Россия должна достичь этих результатов к 2030 году. А я считаю, что КЧР вполне может добиться этих результатов в ближайшие два года", - отметил Темрезов.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей. Куратором нацпроекта является вице-премьер Татьяна Голикова, руководителем - глава Минтруда Максим Топилин.