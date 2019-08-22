ВОЗ пока не считает микропластик в питьевой воде опасным для здоровья

ЖЕНЕВА, 22 августа. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что микропластик, содержащийся в питьевой воде, не причиняет вреда здоровью людей. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации.

Можно ли отказаться от пластика совсем? И чем его заменить?

"Все на свете из пластмассы". Можно ли отказаться от пластика совсем? И чем его заменить?

"Судя по ограниченной информации, имеющейся в нашем распоряжении, микропластик в питьевой воде не представляет опасности для здоровья в сегодняшних концентрациях. Вместе с тем нам нужно знать больше. Необходимо также остановить рост загрязнения пластиком во всем мире", - отметила директор департамента ВОЗ по общественному здравоохранению Мария Нейра.

По результатам исследования ВОЗ, частицы микропластика, размер которых превышает 150 мкм, не растворяются в организме человека. А вот нано- и крайне малые частицы всасываются в организм человека и перемещаются по нему куда более активно. При этом ученые подчеркивают, что существующих данных пока недостаточно для окончательных выводов.

По данным ООН, в мире ежегодно производятся около 300 млн тонн пластикового мусора. Примерно 8 млн тонн из этого объема попадает в мировой океан, измельчается и превращается в микропластик, который попадает в организмы морских животных. Ученые из Университета Ньюкасла обнаружили микропластик в организмах живых существ, обитающих даже на самых больших глубинах. Для этого они изучили 90 представителей ракообразных из Марианской впадины (глубина почти 11 км), Идзу-Бонинского (9,8 км), Новогебридского (9,1 км), Японского (8,4 км) и Перуанско-Чилийского (около 8 км) желобов.

В мышечной ткани и желудках большинства глубоководных животных были обнаружены фрагменты пластика, которые включают в себя полусинтетические целлюлозные волокна, используемые в текстильной промышленности, а также пластмассу. Причем наиболее пострадавшим от загрязнения местом оказалось дно Марианской впадины, где отходы человеческой деятельности встречались в организмах почти всех исследуемых морских животных.