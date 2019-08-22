Валентина Гафта перевели в реабилитационный центр

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Народного артиста РСФСР Валентина Гафта выписали из больницы и направили на реабилитацию. Об этом сообщила в четверг ТАСС его супруга, народная артистка России Ольга Остроумова.

Остроумова 7 августа сообщила о госпитализации артиста в одну из московских больниц после инсульта. Позднее врачи оценили его состояние как удовлетворительное.

"Его выписали из больницы, перевели в реабилитационный центр. Состояние стабильное, не хуже, слава богу", - сказала Остроумова.

Валентин Гафт родился 2 сентября 1935 года в Москве. Окончил Школу-студию МХАТ в 1957 году. Работал в Московском драматическом театре, Театре имени Моссовета, Ленкоме, Театре сатиры. Служит в труппе Московского театра "Современник" с 1969 года. Известен ролями в спектаклях Романа Виктюка, Николая Коляды, Галины Волчек и многих других режиссеров. Гафт также активно снимался в кино, в том числе во многих культовых советских картинах "Семнадцать мгновений весны", "Здравствуйте, я ваша тетя!", "Чародеи" и других.

Обладатель множества наград, в их числе орден "За заслуги перед Отечеством" III степени (2005) и II степени (2011), театральная премия К. С. Станиславского за вклад в развитие актерского искусства (2007), премия "Золотой орел" за лучшую мужскую роль в фильме "12" (2007), премия имени Андрея Миронова "За служение театральному Отечеству" (2011), "Звезда театрала" в номинации "Легенда сцены" (2015).