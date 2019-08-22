В Забайкалье впервые за 30 лет начали учет северных оленей

ТАСС, 22 августа. Учет домашних северных оленей с помощью чипирования начался на севере Забайкалья впервые за 30 лет. Об этом ТАСС в среду сообщила пресс-служба Байкальской горной компании.

"На севере Забайкалья впервые за 30 лет начался учет северных оленей в 16 оленеводческих эвенкийских хозяйствах. С 19 августа 2019 года специалисты приступили к чипированию оленей - это современный метод учета животных", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе компании, паспортизация домашних северных оленей нацелена, прежде всего, на поддержку культуры и традиции эвенков.

"Север Забайкалья считают прародиной этого этноса и оленеводство до сих пор является основным видом жизнедеятельности сообществ. Работая в этом уникальном регионе, мы реализуем целую программу поддержки традиционных видов природопользования эвенков: охота, оленеводство, народные промыслы. Считаем это своей приоритетной задачей", - добавили в пресс-службе.

По данным компании, в Каларском районе Забайкальского края на данный момент насчитывают 16 оленеводческих хозяйств с различной формой собственности. Всего до поздней осени на территории Каларского района специалистам необходимо охватить хозяйства с поголовьем около 3,5 тыс. оленей. На очереди самые крупные оленеводческие хозяйства в Каларском районе - Геван, Метакат, Сюльбан. Чипирование телят запланировано на октябрь.

Программа по чипированию домашних северных оленей в Каларском районе реализуется в рамках проекта по поддержке коренных малочисленных народов севера Забайкалья и соглашения о социально-экономическом взаимодействии между правительством Забайкальского края, администрацией Каларского района и Байкальской горной компанией.