Рособрнадзор: большинство школьников имеют хороший уровень физической подготовки

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Рособрнадзор подвел итоги национального исследования качества образования по физкультуре, которое проводилось среди обучающихся шестых и десятых классов из более чем 300 школ 31 региона России. Как сообщила в четверг пресс-служба ведомства, большинство школьников продемонстрировали хороший уровень физической подготовки, а также любовь к коллективным игровым видам спорта.

"По результатам исследования, около 18% шестиклассников и около 22% десятиклассников набрали максимальное количество баллов за выполнение практических заданий. 4,4% обучающихся шестых классов и 2,7% обучающихся десятых классов показали неудовлетворительные результаты. Около половины участников в обеих возрастных группах выполнили задания на "четверку", - сообщила пресс-служба.

Максимальный балл за технику выполнения упражнений из комплекса ГТО получили 77% шестиклассников и 84% десятиклассников. "Это позволяет сделать вывод, что уровень умений для правильного выполнения этих нормативов является достаточным в обеих возрастных группах школьников", - добавили в Рособрнадзоре.

Также исследование показало, что обучающиеся обеих возрастных групп отдают предпочтение коллективным игровым видам спорта, ставя на первое место баскетбол. Второе и третье места по популярности заняли волейбол и футбол.

Школьники, которым нравится играть в спортивные игры и которые занимаются спортом регулярно, показали более высокие результаты по физкультуре. Исследование продемонстрировало прямую зависимость спортивных результатов школьников от занятий в спортивных секциях и участия в олимпиадах по физкультуре. Результаты школьников, учителя которых имеют более высокую квалификационную категорию и спортивное звание или спортивный разряд, также в целом оказались выше.

В исследовании, которое проводилось в апреле, приняли участие почти 15 тыс. шестиклассников и более 8 тыс. десятиклассников, относящихся к основной медицинской группе для занятий физической культурой. У участников исследования оценивали владение техническими действиями из базовых игровых видов спорта (бадминтон, баскетбол, волейбол, футбол, настольный теннис и другие), гимнастику с элементами акробатики, технику выполнения упражнений из комплекса ГТО и общую физическую подготовку. Также было проведено анкетирование.