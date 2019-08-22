ВЦИОМ: большинство россиян гордятся государственными символами

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что большинство жителей России (63%) испытывают гордость при виде государственных символов страны. Об этом свидетельствуют данные опроса, опубликованные в четверг на сайте центра.

Согласно материалам опроса, 22% респондентов испытывают симпатию, когда слышат российский гимн или видят герб и флаг страны, в то время как 1% опрошенных относятся к государственной символике с антипатией, а 12% - с равнодушием.

Из всех государственных символов наибольшему числу участников опроса знакомы цвета российского флага (87%), однако в правильном порядке их смогли назвать 50% респондентов, преимущественно в возрасте от 18 до 24 лет (72%) и от 25 до 34 лет (63%). Знают цвета российского флага, но указали их в неверном порядке 37% опрошенных, чаще всего те, кому от 45 до 59 лет (41%) и от 60 лет (45%).

Большинство россиян (73%), преимущественно в возрастной категории от 18 до 24 лет (82%), от 25 до 34 лет (76%) и от 35 до 44 лет (79%), знают, что на гербе России изображен двуглавый орел. В то же время строчки из государственного гимна в точности воспроизвели 17% респондентов, чаще всего 18-24-летние (42%) и 25-34-летние граждане (35%). Еще 42% опрошенных, преимущественно в возрасте от 45 до 59 лет и старше 60 лет (по 49%), напротив, затруднились с ответом и не смогли вспомнить первую строчку из гимна страны.

В целом большинство россиян (53%) отметили, что незнание государственной символики "недопустимо ни при каких обстоятельствах", еще 20% опрошенных считают это частным делом каждого.

День государственного флага РФ

В России 22 августа отмечается День государственного флага. Отцом российского триколора считается Петр I. Он сам начертал образец и определил порядок горизонтальных полос. Официальный статус флаг приобрел в 1896 году.

В Советской России более 70 лет государственным флагом являлся красный стяг. Триколор вернули в августе 1991 года. День государственного флага России начали отмечать в 1994 году. 25 декабря 2000 года президент РФ Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон "О государственном флаге Российской Федерации".